Этот продукт поможет сбросить вес и уменьшит риск диабета
Так, по итогам исследования американских ученых было установлено, что употребление фасоли обеспечивает похудение и укрепляет сердце.
В сообщении экспертов говорится о том, что присутствие фасоли в рационе помогает бороться с лишними килограммами, а также снижает опасность возникновения диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Было проведено два эксперимента. В одном принимали участие мыши, в другом – люди с диабетом второго тира. В обоих случаях были продемонстрированы положительные результаты воздействия фасоли на фигуру и здоровье.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
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