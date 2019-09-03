Названы главные причины заболевания сосудов

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Вегето-сосудистая дистония — самое часто расстройство, которое связывается с состоянием сосудов.Однако, такое мнение широко распространено лишь среди обывателей. Эксперты знают, что спектр заболеваний, связанных с плохим состоянием сосудов, намного обширнее. Но причины, приводящие к ним, всегда одинаковы.Чаще всего сосуды поражаются изнутри, т.е. от агрессивных веществ, растворенных в крови. Медики выделяют четыре основных фактора, почему повреждаются сосуды.Вирусы являются частой причиной повреждения сосудов. Они могут годами жить в крови человека, но становятся агрессивными лишь в периоды обострения на фоне снижения иммунитета. Тогда вирусы атакуют стенки сосудов.Свободные радикалы — химические вещества с «лишними» электронами. При попадании в организм эти электроны ищут себе пару, которые чаще всего встречаются им в мембранах клеток. Процесс объединения таких электронов идет по цепочке, в результате чего страдают сосуды. Свободные радикалы не нужны в организме, они опасны. Но увы, они буквально окружают человека — от выхлопных газов до нездоровой пищи.Стресс сам по себе не опасен. Опасны ситуации, когда человек не умеет справляться со стрессом. Чтобы погасить стресс, организм вырабатывает глицин, для производства которого нужен коллаген. А коллаген — основа сосудов. Таким образом, нужно уметь снимать стресс, чтобы организм не «убивал» сосуды.Гипертония и сахарный диабет — болезни, чьи химические процессы напрямую связаны с работой и состоянием сосудов. Сложные реакции, происходящие в организме при насыщении тканей кислородом, «стопорятся» при наличии повышенного давления и высокого уровня глюкозы. Основной удар при этом приходится на сосуды.