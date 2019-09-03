Названы главные причины заболевания сосудов
Однако, такое мнение широко распространено лишь среди обывателей. Эксперты знают, что спектр заболеваний, связанных с плохим состоянием сосудов, намного обширнее. Но причины, приводящие к ним, всегда одинаковы.
Чаще всего сосуды поражаются изнутри, т.е. от агрессивных веществ, растворенных в крови. Медики выделяют четыре основных фактора, почему повреждаются сосуды.
Вирусы являются частой причиной повреждения сосудов. Они могут годами жить в крови человека, но становятся агрессивными лишь в периоды обострения на фоне снижения иммунитета. Тогда вирусы атакуют стенки сосудов.
Свободные радикалы — химические вещества с «лишними» электронами. При попадании в организм эти электроны ищут себе пару, которые чаще всего встречаются им в мембранах клеток. Процесс объединения таких электронов идет по цепочке, в результате чего страдают сосуды. Свободные радикалы не нужны в организме, они опасны. Но увы, они буквально окружают человека — от выхлопных газов до нездоровой пищи.
Стресс сам по себе не опасен. Опасны ситуации, когда человек не умеет справляться со стрессом. Чтобы погасить стресс, организм вырабатывает глицин, для производства которого нужен коллаген. А коллаген — основа сосудов. Таким образом, нужно уметь снимать стресс, чтобы организм не «убивал» сосуды.
Гипертония и сахарный диабет — болезни, чьи химические процессы напрямую связаны с работой и состоянием сосудов. Сложные реакции, происходящие в организме при насыщении тканей кислородом, «стопорятся» при наличии повышенного давления и высокого уровня глюкозы. Основной удар при этом приходится на сосуды.
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