Психологи выяснили оптимальное количество друзей для человека

Лучше меньше, да лучше.Психологи, пристально изучив вопросы взаимоотношений, выяснили, какое количество друзей осчастливит человека.Кроме того, специалисты клиссифицировали дружбу по основным стадиям.Ученые пришли к выводу, что имеющие от 4 до 5 близких друзей и всего 1 или 2 самых лучших товарищей, испытывают наибольшее удовольствие от бесед с ними и совместного досуга.Также специалисты выделили несколько уровней общения с друзьями. К примеру, у всех есть знакомые — приятели, которых приятно случайно встречать на улице, перекинуться несколькими словами, однако развивать общение с ними до более тесного как-то в голову не приходит.С друзьями поневоле человек общается регулярно, но не очень откровенен с ним. Подобная «дружба» может возникнуть как на работе, так и компьютерном тематическом форуме, где есть хоть одна точка соприкосновения.Близкими друзьями становятся, когда людям не скучно встречаться и болтать на разные, даже глупые темы. Такие люди знают довольно много друг о друге. С ними можно поделиться тайной и помочь в трудную минуту.Лучшие друзья — остаются рядом и в горе, и в радости, они не предадут и на них всегда можно положиться.