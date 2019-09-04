Психологи выяснили оптимальное количество друзей для человека

Лучше меньше, да лучше.

Психологи, пристально изучив вопросы взаимоотношений, выяснили, какое количество друзей осчастливит человека.

Кроме того, специалисты клиссифицировали дружбу по основным стадиям.

Ученые пришли к выводу, что имеющие от 4 до 5 близких друзей и всего 1 или 2 самых лучших товарищей, испытывают наибольшее удовольствие от бесед с ними и совместного досуга.

Также специалисты выделили несколько уровней общения с друзьями. К примеру, у всех есть знакомые — приятели, которых приятно случайно встречать на улице, перекинуться несколькими словами, однако развивать общение с ними до более тесного как-то в голову не приходит.

С друзьями поневоле человек общается регулярно, но не очень откровенен с ним. Подобная «дружба» может возникнуть как на работе, так и компьютерном тематическом форуме, где есть хоть одна точка соприкосновения.

Близкими друзьями становятся, когда людям не скучно встречаться и болтать на разные, даже глупые темы. Такие люди знают довольно много друг о друге. С ними можно поделиться тайной и помочь в трудную минуту.

Лучшие друзья — остаются рядом и в горе, и в радости, они не предадут и на них всегда можно положиться.
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