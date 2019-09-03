Диетолог назвал простые способы утолить голод

Не нужно терпеть.Часто во время диет худеющих буквально преследует чувства голода, которое они стойко терпят. Но нужно ли это делать и что предпринять во избежание дискомфорта и желания все время что-то съесть? О том, как правильно организовать питание и распрощаться с голодом навсегда, рассказала в Instagram эксперт по похудению Катя Медушкина.Первое, что волнует желающих избавится о лишних кило – это меню, ведь многие уже пробовали худеть, но сталкивались с одними и теми же проблемами:Постоянное чувство голода, которого все теперь боятся. Все время хочется есть, но творог, гречка и сухая грудка больше не лезут. Или к вечеру лимит калорий закончился, а есть по-прежнему хочется. Так себе ощущения, согласитесь.После голодания начинается обжорство. И организм начинает активно запасать жир. В результате можно набрать даже больше, чем получилось скинуть.Из-за голода все время чувствуешь себя злой, недовольной жизнью. Срываешься на коллегах или на своих близких. Перепады настроения, плаксивость, агрессия — это постоянные спутники человека, который сидит на диете.Энергии нет, голова не работает. Все время хочется спать, состояние разбитое. Это все из-за нехватки веществ, которые необходимы организму.Эксперт предупреждает, что голодать – это не выход. Что на самом деле вам поможет следующее:Рациональное питание. Не просто правильное питание, как сейчас модно говорить. А здоровое, сбалансированное и РАЗНООБРАЗНОЕ питание. Чтобы в ваш организм поступали все необходимые вещества, не было перепадов настроения, головных болей, усталости и постоянного желания съесть что-то запрещенное.Питаться нужно каждые 2,5-3 часа, чтобы не было скачков инсулина. Вы не будете чувствовать себя голодной, а значит, не будете в итоге переедать.Дефицит калорий не больше 20%. Так организм не будет находиться в стрессе, а значит, не будет запасать в жир каждую лишнюю калорию.