Стало известно, какая каша может снизить давление

Три независимых группы ученых в результате проведения экспериментов установили, какой продукт, съеденный на завтрак, помогает снизить повышенное артериальное давление на целый день.Исследование, которое проводилось в течение трех месяцев и охватило 110 человек с повышенным артериальным давлением показало, что всем известна каша эффективно борется с гипертонией.У добровольцев потребление 8 г растворимых волокон из овса в день снижало как систолическое, так и диастолическое артериальное давление по сравнению с контрольной группой, которой такая добавка не полагалась.Другое шестинедельное исследование с участием восемнадцати человек с повышенным уровнем артериального давления показало, что у тех, кто потреблял около 6 грамм бета-глюкана (растворимых волокон) в день, наблюдалось снижение систолического и диастолического артериального давления на 7,5 и 5,5 мм ртутного столба соответственно по сравнению с добровольцами из контрольной группы.Кроме того, четырехнедельное исследование с участием около девяносто человек, принимающих лекарства от высокого артериального давления, показало, что 73 процента из тех, кто потребляет 3,25 г растворимых волокон овса в день, могут либо прекратить, либо уменьшить прием препаратов по сравнению с участниками в контрольной группе, которые не употребляли овес.При этом все специалисты отметили, что прием каши именно на завтрак гарантировал снижение повышенного артериального давления на весь день.