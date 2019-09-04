Стало известно, какая каша может снизить давление
Исследование, которое проводилось в течение трех месяцев и охватило 110 человек с повышенным артериальным давлением показало, что всем известна каша эффективно борется с гипертонией.
У добровольцев потребление 8 г растворимых волокон из овса в день снижало как систолическое, так и диастолическое артериальное давление по сравнению с контрольной группой, которой такая добавка не полагалась.
Другое шестинедельное исследование с участием восемнадцати человек с повышенным уровнем артериального давления показало, что у тех, кто потреблял около 6 грамм бета-глюкана (растворимых волокон) в день, наблюдалось снижение систолического и диастолического артериального давления на 7,5 и 5,5 мм ртутного столба соответственно по сравнению с добровольцами из контрольной группы.
Кроме того, четырехнедельное исследование с участием около девяносто человек, принимающих лекарства от высокого артериального давления, показало, что 73 процента из тех, кто потребляет 3,25 г растворимых волокон овса в день, могут либо прекратить, либо уменьшить прием препаратов по сравнению с участниками в контрольной группе, которые не употребляли овес.
При этом все специалисты отметили, что прием каши именно на завтрак гарантировал снижение повышенного артериального давления на весь день.
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