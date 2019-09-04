Развенчаны популярные мифы о пробиотиках

Пробиотики – звезды среди препаратов здоровья.Все о них слышали, но чем полезны волшебные пилюли и насколько они нужны, не знают. А пробиотики и пребиотики нужны каждому человеку, который заботится о своем здоровье. Разберемся, чем, в каком виде их принимают, что делать, чтобы лечение было успешным.Что это такоеПробиотики – это микроорганизмы, которые положительно воздействуют на разные органы, системы. Типов бактерий много, каждый имеет определенное действие, имеет разные штаммы. Если микроорганизмов много, мы здоровы и отлично себя чувствуем, проблемы начинаются при их дефиците. Пробиотики поддерживают пищеварительную функцию, способствуют поглощению минералов, питательных веществ. Также они отвечают за выработку калия, витаминов группы В, укрепляют иммунитет.Где взятьТут вариантов два – еда и таблетки.Продукты питанияПолучить пробиотики из продуктов питания не трудно – если знать, где они содержатся. Набор включает:кимчи, квашеную капусту;мисо;соления;кефиры;йогурты;темпе (соевые бобы).Для достижения нужного эффекта от употребления пробиотика важен ряд условий – есть нужные продукты регулярно и в достаточных количествах, убедиться, что в организме хватает лакто- и бифидобактерий, без которых полезные вещества до кишечника просто не доберутся. Это и есть главная проблема – способы выяснить, сколько йогурта нужно, чтобы кишечник получил оптимальную порцию, отсутствуют.Аптечные препаратыПрием специальных препаратов – более верный способ получить необходимые вещества. Один из лучших среди всех, представленных на рынке, – Enterogermina. Он восстанавливает флору, защищает ее от агрессивного влияния определенных продуктов, лекарственных препаратов, подавляет бактерии, вирусы, лечит диарею и вздутия живота. Есть другие пробиотики, если не знаете, что лучше выбрать, обратитесь к врачу.А что такое пребиотикиПребиотики – вещества, которые едят сами бактерии. Корм микроорганизмам нужен для жизни, иначе они перестанут работать так, как нужно. Любят пробиотики сложные сахара, крахмал, клетчатку. Сложности в употреблении пребиотиков – обеспечение путей до ЖКТ. Набор продуктов включает в себя спаржу, бананы, лук. Полезны картофель, репа, чеснок, салатный цикорий.Есть ли пользаПробиотики полезные, врачи прописывают их детям и взрослым. Без особой особой надобности принимать такие препараты ни к чему, но гастроэнтерологи утверждают, что такая необходимость есть у всех. Начать можно с салатов и кисломолочной продукции.Не занимайтесь самолечением – оно не всегда дает нужные результаты, является безопасным. Посетите сайт производителя пробиотика «Энтерожермина», чтобы узнать больше о свойствах препарата, его назначении и особенностях. Там же есть форма связи для консультации специалиста по имеющимся жалобам.