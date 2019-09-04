Врачи объяснили, чем опасна гипертония в среднем возрасте

Наличие аномальных значений артериального давления в среднем возрасте может увеличить вероятность развития старческого слабоумия.

Вот почему поддержание здорового артериального давления может помочь снизить риск потери функции мозга.

Эти выводы были сделаны учеными из Университета Джона Хопкинса, которые опубликованы в журнале Jama.

Чтобы сделать такое заключение, 4700 человек наблюдались в течение 25 лет. У тех, кто имел артериальную гипертензию в среднем возрасте, а также в пожилом возрасте, было на 49% больше шансов на развитие старческой деменции по сравнению с теми,у кого сердечно-сосудистая система не была в таком состоянии.

Риск был даже выше (на 62%) между теми, кто имел гипертонию в среднем возрасте, а затем имел низкое кровяное давление в пожилом возрасте. Исследователи считали давление повышенным, если его показатели были > 140/90 мм рт. ст., и пониженным, если
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