Врачи объяснили, чем опасна гипертония в среднем возрасте

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Наличие аномальных значений артериального давления в среднем возрасте может увеличить вероятность развития старческого слабоумия.Вот почему поддержание здорового артериального давления может помочь снизить риск потери функции мозга.Эти выводы были сделаны учеными из Университета Джона Хопкинса, которые опубликованы в журнале Jama.Чтобы сделать такое заключение, 4700 человек наблюдались в течение 25 лет. У тех, кто имел артериальную гипертензию в среднем возрасте, а также в пожилом возрасте, было на 49% больше шансов на развитие старческой деменции по сравнению с теми,у кого сердечно-сосудистая система не была в таком состоянии.Риск был даже выше (на 62%) между теми, кто имел гипертонию в среднем возрасте, а затем имел низкое кровяное давление в пожилом возрасте. Исследователи считали давление повышенным, если его показатели были > 140/90 мм рт. ст., и пониженным, если