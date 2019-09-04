Медики опровергли пользу вина для сердца

Кардиолог опроверг целебные свойства вина.Не стоит рассчитывать на то, что сердце получит какую-то пользу, если вы регулярно пьете вино.Очень часто можно услышать о том, что красное вино обладает антиоксидантным эффектом и при употреблении в умеренных количествах стабилизирует уровень «полезного» холестерина, а также защищает артерии от повреждений, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Врач Вадим Попов опроверг целебные свойства вина.Эксперт считает, что вполне допустимо ежедневно выпивать бокал вина, чтобы снять стресс. Но рассчитывать при этом на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний не стоит, подчеркивает он.«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, — и всё будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно», — поделился мнением кардиохирург Вадим Попов.advertisementОн пояснил, что одной из ведущих причин сердечных заболеваний является стресс. Его важно избегать. Попов считает: если освобождаться от стресса человеку помогает вино, то бокал в день можно считать безопасной дозой. Однако, сказал специалист, нет научного подтверждения того, что вино помогает снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Исследования, которые проводились на пациентах, не показали какого-то выраженного позитивного влияния вина на состояние сердца.Самым правильным решением для оздоровления сердечно-сосудистой системы, по словам кардиохирурга, является отказ от вредных привычек в пользу занятий спортом и правильного питания, а также поддержание оптимистичного настроя. Но во всем нужен разумный подход, уточнил Попов.Врач добавил, что мужчины чаще женщин страдают от заболеваний сердца – это способствует то, что они чаще ведут нездоровый образ жизни, подвержены сильным стрессам, а также имеют существенные отличия в гормональном фоне.«Самыми часто встречающимися сердечно-сосудистыми заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт», — констатировал эксперт.