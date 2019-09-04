Названа диета, помогающая при рассеянном склерозе

У пациентов с рассеянным склерозом (РС) заболевание очень часто сопровождается ощущением сильной усталости.А американские ученые сообщают, что повышение уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП) с помощью диеты, богатой овощами и фруктами, значительно уменьшает чувство усталости при РС.Сотрудники университета в городе Буффало наблюдали 18 пациентов с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом, которым было предписано соблюдать так называемую диету Уолс, разработанную врачом из США, у которой был обнаружен РС.Диета предполагает повышенное потребление фруктов и овощей, витаминов группы В, рыбьего жира. Разрешено умеренное потребления мяса, а продукты, содержащие глютен, а также молочные продукты и яйца полностью исключаются из рациона.Перед тем, как пациенты перешли на новую диету, и год спустя уровень хронической усталости у них был определен с помощью специальной шкалы (Шкала оценки тяжести хронической усталости). Кроме того, перед исследованием и после него был проведен анализ образцов крови участников на общий холестерин, уровень липопротеинов высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов.Авторы исследования утверждают, что максимальное улучшение показателей шкалы усталости наблюдалось у тех пациентов, у которых произошло максимальное увеличение уровня ЛПВП по сравнению с показателями на исходном уровне.В свою очередь значительное увеличение уровня «хорошего» холестерина в крови наблюдалось у пациентов с максимальной приверженностью соблюдению специальной диеты. На выраженность симптомов усталости у участников этого исследования не влияли ни снижение массы тела, ни даже уменьшение уровня триглицеридов и ЛПВП.