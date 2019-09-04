Врачи рассказали, какие смертоносные болезни может вызвать ожирение
Специалисты британской благотворительной организации Cancer Research UK сравнили ожирение с курением. По их словам, вред от избытка жира на теле сопоставим с канцерогенным действием сигарет.
Ученые уже доказали, что ожирение может спровоцировать развитие сразу четырех видов рака: рака почек, печени, кишечника и яичников.
Дело в том, что избыток жира «запускает» гормональный сбой: в организме начинает стремительно расти уровень эстрогена и инсулина, повышается риск развития воспаления, что, в свою очередь, негативно влияет на процесс деления клеток. Именно в процессе последнего и развивается рак.
Сейчас эксперты исследуют влияние ожирения на желудок, поджелудочную железу, грудь, матку, легкие и костный мозг.
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