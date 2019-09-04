Врачи развеяли популярный миф о пиве

Выяснилось, что пиво не способствует стремительному набору веса.Радостная новость для многочисленных любителей этого спиртного напитка. Учёные доказали, что пиво не делает человека полным – это один из популярных мифов.Самый большой миф, касающийся пива, затрагивает его способности увеличивать размер талии. В среднестатистическом бокале пива объемом до полулитра от 100 до 200 калорий, что приблизительно соответствует одному сэндвичу.Впрочем, не все сорта пива одинаковые. Даже если они одного цвета, то могут содержать различную композицию солода, дрожжей и хмеля. А значит, различается и калорийность.Люди довольно часто совершают ошибку из-за стереотипов, связанных с цветом пива. Отметим, что обычно этот цвет различается от золотистого до темного.Мало кто знает о том, что у пива нет срока годности. Та дата, которую можно обнаружить на бутылке, говорит лишь о том сроке, когда пиво начнет изменять свой изначальный вкус. Но это вовсе не значит, что его больше нельзя пить, и что оно опасно для здоровья.Среднестатистическое содержание алкоголя в вине составляет 11 градусов, а в пиве — 5. Впрочем, это не делает пиво однозначно слабоалкогольным напитком, поскольку существуют сорта, которые имеют крепость, не уступающую винной. Равно, как можно найти разновидности вина, у которых содержание алкоголя не превышает 5 градусов. Так что внимательно читайте информацию на этикетках.