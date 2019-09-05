Врачи объяснили, о чем может свидетельствовать сухость локтей

Эта проблема — не только эстетическая.Большинство людей, у которых сухие локти, не обращают на это внимание. Они считают, что это только эстетическая проблема, и ничего такого в этом нет.И начинают с этой проблемой бороться с помощью различных увлажняющих кремов, думая, что на этом проблема заканчивается. Но, как бы ни так.Медики заявили, что сухая кожа на локтях, предупреждает о серьезных заболеваниях организма. Такие как диабет и гипотиреоз. Всё из-за того, что эта часть тела, имеет крайне нежную, а главное тонкую кожу, и поэтому, на локтях практически отсутствуют сальные железы. И, весьма трудно узнать о болезни, из-за того, что поверхность покрыта складками.Также, эта проблема может предупреждать о болезнях, связанных со щитовидкой, и то, что в организме повышенное, или же наоборот пониженное количество гормонов. Чтобы знать наверняка, требуется обратиться к соответствующему специалисту, и пройти ряд необходимых обследований.Если кожа на локтях не только сухая, но и трескается, или же появилась непонятная высыпка, то это скорее всего псориаз. Псориаз практически не поддается лечению.Не стоит, сразу паниковать, что вы заболели. Не всегда сухие локти – обозначают какое-то заболевание. Иногда это может появиться из-за недостачи определенных витаминов в организме.Так что, при первой же возможности, нужно записаться к специалисту, который осмотрит, и в случае чего назначит лечение.