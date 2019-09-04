В Китае смогли вырастить зуб в пробирке

Совсем скоро подобные опыты будут ставить на людях.В Китае местные ученые из Чжэцзянского университета научились «выращивать» зубы. Как выяснили журналисты «Фразы», происходит это благодаря новому препарату.Как сообщает издание Science Alert, изобретенная жидкость «имитирует процессы минерализации в организме и восстанавливает внешний слой зубов».Другими словами, китайцы будут заново выращивать эмаль.Специалисты говорят, что им удалось вырастить 2,8 мкм эмали диаметром в 1,5 нм за 48 часов в лабораторных условиях.Сообщается, что на зуб наносили жидкий гелевый материал, после чего в нем появилась твердая кристаллическая пленка, идентичная естественной зубной эмали.Ученые говорят: «Регенерированная эмаль имеет ту же структуру и механические свойства, что и естественная эмаль».Они добавили: «Мы планируем научиться восстанавливать зубную эмаль без использования пломб, которые содержат совершенно другие материалы».Ожидается, что испытания на людях начнутся через пару лет.