В Китае смогли вырастить зуб в пробирке

Совсем скоро подобные опыты будут ставить на людях.

В Китае местные ученые из Чжэцзянского университета научились «выращивать» зубы. Как выяснили журналисты «Фразы», происходит это благодаря новому препарату.

Как сообщает издание Science Alert, изобретенная жидкость «имитирует процессы минерализации в организме и восстанавливает внешний слой зубов».

Другими словами, китайцы будут заново выращивать эмаль.

Специалисты говорят, что им удалось вырастить 2,8 мкм эмали диаметром в 1,5 нм за 48 часов в лабораторных условиях.

Сообщается, что на зуб наносили жидкий гелевый материал, после чего в нем появилась твердая кристаллическая пленка, идентичная естественной зубной эмали.

Ученые говорят: «Регенерированная эмаль имеет ту же структуру и механические свойства, что и естественная эмаль».

Они добавили: «Мы планируем научиться восстанавливать зубную эмаль без использования пломб, которые содержат совершенно другие материалы».

Ожидается, что испытания на людях начнутся через пару лет.
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