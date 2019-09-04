В Китае смогли вырастить зуб в пробирке
В Китае местные ученые из Чжэцзянского университета научились «выращивать» зубы. Как выяснили журналисты «Фразы», происходит это благодаря новому препарату.
Как сообщает издание Science Alert, изобретенная жидкость «имитирует процессы минерализации в организме и восстанавливает внешний слой зубов».
Другими словами, китайцы будут заново выращивать эмаль.
Специалисты говорят, что им удалось вырастить 2,8 мкм эмали диаметром в 1,5 нм за 48 часов в лабораторных условиях.
Сообщается, что на зуб наносили жидкий гелевый материал, после чего в нем появилась твердая кристаллическая пленка, идентичная естественной зубной эмали.
Ученые говорят: «Регенерированная эмаль имеет ту же структуру и механические свойства, что и естественная эмаль».
Они добавили: «Мы планируем научиться восстанавливать зубную эмаль без использования пломб, которые содержат совершенно другие материалы».
Ожидается, что испытания на людях начнутся через пару лет.
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