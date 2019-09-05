Врачи составили список из 12 лучших продуктов для иммунитета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Такую пищу обязательно нужно ввести в свой рацион.Пора задуматься над тем, как укрепить свой иммунитет, чтобы подготовится к встрече осени.Плоды цитрусовМногие при простуде стараются употреблять столь важный для организма витамин С, ведь он помогает укрепить иммунную систему. Считается, что он увеличивает количество вырабатываемых в крови лейкоцитов – главных борцов с инфекциями. Наш организм не в состоянии самостоятельно произвести витамин С и не может долго хранить тот, который мы получаем с пищей. Именно поэтому так важно пополнять запасы ежедневно, а цитрусовые помогут вам в этом. Чаще всего мы едим лимоны, апельсины мандарины и грейпфруты, но на прилавках можно найти множество других цитрусовых. При таком разнообразии вам легко добавить в свой ежедневный рацион витамин С в составе какого-нибудь цитрусового фрукта или свежевыжатого сока. Еще одна причина обогатить рацион цитрусовыми состоит в том, что они входят в число полезных для кожи продуктов.ЧеснокС древности люди боролись с инфекциями при помощи чеснока. Даже в легендах о вампирах и оборотнях чеснок стал верным защитником людей! Согласно исследованиям американских ученых, чеснок может помочь снизить кровяное давление и замедлить уплотнение артерий. Однако не ешьте слишком много чеснока и ни в коем случае не употребляйте его натощак, поскольку он раздражает слизистую желудка.БрокколиВ этой удивительной капусте внушительное количество витаминов А, С и Е. В брокколи так же много антиоксидантов и ее рекомендуют в пишу из-за высокого содержания клетчатки. Чтобы получить максимум пользы, стоит как можно меньше термически обрабатывать брокколи, а лучше употреблять в сыром виде. Хотя, если поварить ее 2-3 минуты в слегка подсоленной воде, то блюдо будет вкуснее. С помощью брокколи можно приготовить полезные и изысканные деликатесы, которые подойдут даже для романтического ужина.АрбузНа прилавках уже стали появляться арбузы и это здорово, ведь сочный плод не только вкусный, но и полезный для здоровья. Арбуз считается природным средством от высокой температуры, а медики доказали множество других его полезных свойств. В частности, арбузы используют как мочегонное средство и как усилитель работы кишечника. Да только коварен арбуз: в большом количестве он действует, как слабительное. Как бы ни хотелось слопать весь арбуз за один присест, поумерьте аппетит. Лучше приготовьте из арбуза низкокалорийный десерт!Красный болгарский перецВас это может удивить, но в красном перце вдвое больше витамина С, чем в цитрусовых. Также этот перец – источник бета-каротина. Как мы уже говорили выше, помимо укрепления вашей иммунной системы, витамин С способствует оздоровлению кожи. Помимо прочего, бета-каротин тоже улучшает кожу, плюс помогает сохранить хорошее зрение.ИмбирьЭто еще один продукт, который люди часто употребляют во время болезни. Он помогает уменьшить воспаление и боль в горле, иногда убирает тошноту. Имбирь создает прогревающий эффект, благодаря содержанию гингерола – вещества, родственного капсаицину, входящему в состав острых перцев. Ешьте имбирь вместе с любимыми суши или добавляйте его в чай.Зеленый чайК слову, о разновидностях чая: и зеленый, и черный виды чая содержат флавоноиды (вид антиоксидантов). Но зеленый чай отличается высоким содержанием еще одного мощного антиоксиданта (эпигаллокатехин галлата или ЭГКГ), улучшающего работу иммунной системы. Процесс ферментации черного чая разрушает большой процент ЭГКГ. А зеленый чай не ферментируется, поэтому ЭГКГ сохраняется.Семечкиподсолнуха Семена подсолнуха богаты витаминами B6 и Е, фосфором, а так же магнием. Сырые семечки содержат больше этих веществ, чем жареные. Всегда тщательно очищайте семена от шелухи. Ни в коем случае не чистите семечки зубами, ведь от этого зубы портятся.ТыкваА вы знали, что в килограмме тыквы каратина в пять раз больше, чем в килограмме моркови? Да-да, морковка незаслуженно присвоила себе звание самого богатого кератином продукта. Благодаря своим полезным свойствам, употребленная в пищу тыква помогает организму ускорять заживление ран. Так что обязательно побалуйте себя вкусными блюдами из тыквы.МорепродуктыКрабы, омары и некоторые моллюски содержат цинк. Этот элемент нужен нашему организму для функционирования иммунных клеток. Но имейте в виду: слишком большое количество цинка может подавлять работу иммунной системы. Не злоупотребляйте морепродуктами.КивиКиви содержит огромное количество незаменимых питательных веществ: калий, соединения фолиевой кислоты, а так же витамин С. У киви множество полезных свойств, например, его используют как средство для осветления зубов в домашних условиях.Черный шоколадМы приберегли самое вкусное на десерт. Вы ведь любите шоколад? Что ж, у нас для вас хорошие новости! Побалуйте себя кусочком черного шоколада, ведь в нем содержится теобромин, активно применяющийся в медицине для борьбы с заболеваниями бронхолегочной системы. Однако не слишком увлекайтесь, ведь переизбыток теобромина вреден. Количество этого вещества в одной шоколадке не нанесет вреда человеку, но все же лучше поостеречься и не есть шоколадслишком часто. К слову, в цитрусах так же есть теобромин и в куда больших количествах. Именно поэтому врачи рекомендуют не слишком рьяно увлекаться модной сейчас грейпфрутовой диетой. Помните золотое правило здоровье: «Все хорошо в меру».Однако не стоит забывать, что все мы разные, поэтому нет одинаково полезного рациона, универсального для всех людей. Всегда советуйтесь с лечащим врачом, если чувствуете дискомфорт после употребления тех или иных продуктов. Это лишь толика полезных свойств самых разных продуктов. Так же не лишним будет обогатить свой рацион шпинатом, йогуртом, миндалем, папайей, блюдами из птицы и так далее. Берегите свое здоровье и выбирайте только самые полезные продукты!