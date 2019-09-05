Ученые назвали единую причину четырех видов рака

Ученые исходили из сопоставления вредных эффектов.Распространенной причиной развития четырех видов рака является ожирение, о чем заявили ученые британской благотворительной организации Cancer Research UK. Эксперты констатируют: ожирение – это новое курение.Сравнивая ожирение с курением, ученые исходили из сопоставления вредных эффектов, передает ВВС. По их словам, избыток жира на теле – такой же канцерогенный фактор, как и привычка «смолить» сигареты.В частности, они называют ожирение причиной сразу четырех видов рака, рака кишечника, яичников, почек и печени.«Ожирение – это новое курение, и Национальная служба здравоохранения не может выиграть битву с толстыми животами в одиночку. Необходимо участие семьи, пищевой промышленности, правительства», – постулируют представители Cancer Research UK.Исследователи поясняют, что ожирение способствует гормональным сбоям – при избытке жировой ткани растет концентрация эстрогена и инсулина, повышается вероятность развития воспалительных процессов в организме, что, в свою очередь, негативно влияет на процессы деления клеток. Опираясь на уже известные научные данные, эксперты допускают, что ожирение способно быть единой причиной для развития минимум 13 видов рака, затрагивающих желудок, кишечник, поджелудочную железу, почки, грудь, яичники, матку, легкие, костный мозг.