Лишний вес у мужчин в молодости грозит им инфарктом до 65 лет

Связь между лишним весом у молодых мужчин и риском инфаркта, сохраняющимся в течение всей жизни.Европейское общество кардиологов (ESC) констатирует, что лишний вес, наблюдаемый у мужчин в молодости (18 лет) повышает для них вероятность пострадать от сердечного приступа в возрасте до 65 лет.Об исследовании ученых сообщает Medicalxpress. В его публикации доктор Мария Аберг из Университета Гетеборга (Швеция) высказал мнение о том, что высокий ИМТ (индекс массы тела) у молодых людей является важным маркером риска развития инфаркта у будущем. Причем такой инфаркт с большой вероятностью произойдет в возрасте до 65 лет.advertisementСвязь между лишним весом у молодых мужчин и риском инфаркта, сохраняющимся в течение всей жизни, была выявлена учеными в исследовании с участием почти 1,7 миллиона мужчин. За ними в общей сложности наблюдали в течение 46 лет. За это время случилось более 22 тысяч сердечных приступов. Средний возраст пострадавших от них людей составлял 50 лет.Ученые обратили внимание на то, что у мужчин все случаи инфаркта были связаны с более высоким ИМТ в 18-летнем возрасте. Таким образом, по лишнему весу в ранней молодости у мужчин можно достаточно точно прогнозировать будущий инфаркт.