Стало известно, в каких случаях кашель может указывать на рак

Затяжной кашель — тревожный симптом.Перенести простуду на ногах – увы, обычное для нас дело. Мы попросту не обращаем внимания на многие симптомы сезонных заболеваний. Однако есть случаи, когда кашель нельзя игнорировать – он может быть свидетельством серьезных заболеваний.По неутешительной статистике, каждый 50-й украинец – онкобольной. Причем многие даже не подозревают о том, что больны этим опасным недугом. Рак легкого сложно распознать, так как он не имеет специфических признаков, присущих только ему. Приводим четыре симптома, которые указывают на то, что кашель вызван серьезными проблемами.Кашель продолжается больше трех недель.Прожилки крови в мокроте или слюне.Боль в груди, которая возникает (усиливается) во время кашля.Одышка. Особенно если вы стали испытывать ее во время тех действий, которые раньше не затрудняли дыхания: при восхождении по лестнице, во время домашней уборки и т.д.Но даже если вы не испытываете никакого дискомфорта, врачи рекомендуют проходить профилактическое обследование легких, как минимум, раз в два года. Для превентивных мер достаточно ограничиться флюорографией.