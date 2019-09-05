Как определить сердечную недостаточность по состоянию языка
Изменения в состоянии языка могут подсказать о нарушениях в работе организма. Представляем вашему вниманию самые характерные симптомы, указывающие на то или иное заболевание.
Нарушения обмена веществ: значительное покраснение, а также «набухание» языка.
Анемия и сердечная недостаточность: окраска языка становится очень бледной. Кроме того, похожие симптомы свидетельствуют и о неполноценном питании.
Болезни легких: края и середина языка приобрели непривычно красный цвет и добавился неприятный запах изо рта.
Нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря: возникают болезненные ощущения на языке.
Нарушена работа печени: тонкий беловатый налет. Если он уплотняется и становится темно-желтого цвета, то, скорее всего, нарушены функции печени.
Вирусные или бактериальные инфекции: на верхней части языка появляются язвочки или шишки.
Язвенная болезнь желудка: плотный белый налет.
Кроме того, медики обращают внимание на то, что изменения в разных областях языка отвечают за изменения в работе различных органах:
кончик языка указывает на здоровье верхнего отдела груди: легких и миокарда;
середина языка показывает состояние здоровья центральных органов: печень, желчный пузырь, желудок;
задняя часть языка помогает диагностировать заболевания кишечника, почек и мочевого пузыря.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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