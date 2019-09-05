Может ли от испуга «разорваться» сердце — ответ медиков

От чего разрывается сердце.Научные сотрудники рассказали, что может привести к разрыву сердечной мышцы.Как утверждают эксперты, разрыв сердца — это смертельное последствие от перенесенного инфаркта миокарда.Причины инфаркта самые разные, например, аномалия развития сердца — если с самого рождения в органе у человека был небольшой, тонкий участок, то он под давлением сильной нагрузки может спокойно разорваться.Кроме того, это может случиться из-за полученной травмы сердца, например, сильного удара в грудь.Есть люди, которые убеждены, что разрыв сердечной мышцы может произойти по причине сильного испуга.Медики также подчеркнули, что любой здоровый человек спокойно переносит стресс, однако если он ведет малоподвижный образ жизни, то неожиданный выброс адреналина в один момент сможет стать причиной инфаркт миокарда и разрыва средней стенки сердца.