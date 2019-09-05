Медики развенчали миф об опасности глютена

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Опасен ли он для здорового человека.Ученые считают преувеличением вывод о смертельной опасности глютена для здоровых людей. Они считают, что глютен является опасным исключительно для тех кому предварительно был поставлен диагноз непереносимость или чувствительность к глютену.Для опровержения такого вывода учеными был проведен двойной слепой эксперимент. Он заключался в том, что никто из его участников до самого конца не знал про его основные условия, касалось это правило и ученых которые проводили исследование. Это способствовало устранению субъективизма при оценке результатов.В нем приняло участие 28 добровольцев, которые были поделены на две группы. Никто из двух групп не знал употребляют они глютен или нет.При этом они употребляли муку которая содержала 14 граммов глютена.Каждый из участников заполнял соответствующую анкету в которой отмечал наличие болей в животе, их силу и характер.advertisementВ ходе эксперимента было установлено, что здоровые люди, которые употребляли муку с содержанием глютена, не жаловались на проблемы с кишечником. Из всех здоровых участников, только один пожаловался на проблемы, но этот случай считают аномалией.Также специалисты не обнаружили случаев, когда у здоровых людей была хоть какая-то реакция на глютен.То есть, для здоровых людей, глютен в себе никакой опасности не несет. В то же время, люди, которые имеют определенные проблемы должны отказаться от его употребления. Этот белок может разрушить слизистую оболочку тонкого кишечника, что может привести к повреждению нервов и спазмам.Отметим, что это первое исследование, участие в котором принимали здоровые люди.Кроме того, врачи отмечают, что возможно и есть определенные клинические показания для того чтобы не употреблять глютен и активно отговаривать людей начинать безглютенову диету.