Эти продукты помогут «сжечь» жир в области талии

Как убрать живот.

Эксперты в области красоты и здоровья вынесли вердикт относительно похудения в области талии.

Как известно, область живота является довольно проблемным местом в вопросе избавления от лишнего веса.

Медики утверждают, что начать худеть в месте талии можно за счет «правильных» продуктов. Озвучен список продуктов, которые запускают процесс похудения в области живота.

Зарубежные эксперты рекомендовали включить в рацион помидоры, оливковое масло, овес, лук, семена тыквы, ферментированные продукты, а также тунец и лосось. Помимо указанных продуктов, медики рекомендовали употреблять тыкву, цветную капусту, фасоль и нут.
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По заверению специалистов, присутствие в рационе хотя бы некоторых продуктов из озвученного списка помогает успешно бороться с жиром в области живота. Но это при условии соблюдении правил здорового питания и поддержания физической активности.

Брюшной жир имеет связь с риском развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, обращают внимание медики.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. При проблемах со здоровьем не занимайтесь самолечением.
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