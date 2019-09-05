Эти продукты помогут «сжечь» жир в области талии

Как убрать живот.Эксперты в области красоты и здоровья вынесли вердикт относительно похудения в области талии.Как известно, область живота является довольно проблемным местом в вопросе избавления от лишнего веса.Медики утверждают, что начать худеть в месте талии можно за счет «правильных» продуктов. Озвучен список продуктов, которые запускают процесс похудения в области живота.Зарубежные эксперты рекомендовали включить в рацион помидоры, оливковое масло, овес, лук, семена тыквы, ферментированные продукты, а также тунец и лосось. Помимо указанных продуктов, медики рекомендовали употреблять тыкву, цветную капусту, фасоль и нут.advertisementПо заверению специалистов, присутствие в рационе хотя бы некоторых продуктов из озвученного списка помогает успешно бороться с жиром в области живота. Но это при условии соблюдении правил здорового питания и поддержания физической активности.Брюшной жир имеет связь с риском развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, обращают внимание медики.Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. При проблемах со здоровьем не занимайтесь самолечением.