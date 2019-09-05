Врачи назвали безопасный вес школьного рюкзака

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Для облегчения можно использовать электронные учебники.Родителям учеников младших классов напомнили, что рюкзак с учебниками для первых и вторых классов не должен весить более 2,2 килограмма.Сам ранец для первых двух лет в начальной школе, не заполненный учебными принадлежностями, может весить максимум 700 граммов.Для школьников третьих и четвёртых классов максимальный вес рюкзака — 2 килограмма, пятых и шестых классов — 2,5 килограмма, седьмых и восьмых классов — 3,5 килограмма.advertisementСтаршеклассники не должны носить более 4 килограммов учебников.Оптимальная ширина лямок рюкзака при этом составляет 4–4,5 сантиметра, а его форма должна обеспечить плотное прилегание к спине.