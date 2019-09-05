Медики назвали еще один фактор, провоцирующий инфаркт и инсульт

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Последствия регулярного недосыпания.Оказалось, эта проблема пророчит не только ухудшение концентрации внимания и дневную сонливость, а все гораздо серьезнее. Таким образом у людей страдающих бессонницей, могут возникнуть проблемы с сердцем, может быть даже инфаркт или инсульт. К соответствующим выводам пришли ученые из Каролинского института (Швеция).Специалисты провели исследования в котором приняло участие 1,3 миллиона человек. Досконально изучив их данные, удалось установить следующее — риск сердечных приступов в случае недосыпание повышался на 13 процентов, сердечной недостаточности — на 16 процентов, инсультов — на семь процентов. Все из-за того, что нехватка сна провоцирует активность симпатической нервной системы, и у человека растет частота сердечных сокращений, давление, что в итоге может привести к инсульту и сердечному приступу.Ученые из Чикагского университета (США) сделали свои замечание на этот счет. Согласно их прогнозам, дефицит сна может вызвать ожирение и сахарный диабет. Также одна из распространенных недугов, которая может быть тоже вызвана проблемами со сном, является болезнь Альцгеймера. Это связано с тем, что в таких условиях, в головном мозге образуется большое количество бета-амилоидных отложений.С целью обезопасить себя и свое здоровье, постарайтесь нормализовать режим сна. Нужно спать не менее восьми часов, желательно ложиться за час-два до полуночи. Если же по каким-то причинам, вам очень трудно засыпать, следует обратиться за помощью к специалисту.