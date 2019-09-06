Развенчаны популярные мифы об иглоукалывании

Иглоукалывание многим представляется довольно удобным и быстром способом для лечения различных патологий.Но другие считают, что это абсолютно бесполезная процедура, не способная помочь в оздоровлении. Мифы о таком методе лечения раскроем в нашем материале.Миф №1: это несерьёзноСчитается, что у иглоукалывания нет никакого эффекта, оно несерьёзно, так как не имеется никакой доказательной базы о её пользе. Но деле в Москве создан Центральный научно-исследовательский институт рефлексотерапии, где с 40-х годов проводится подготовка и изучение эффективности такого метода лечения. Методика включена в медицинские стандарты реабилитационного и восстановительного лечения, в том числе применяет для восстановления подвижности и чувствительности после переломов, инсультов и других недугов.Миф №2: это неэффективноНекоторые называют иглоукалывание неэффективным, так как оно приносит только эффект плацебо. Но результативность такого метода зависит от разных факторов. Во-первых, индивидуальный подход. Нельзя применять одну и ту же технику при разных проблемах. Поэтому квалифицированный специалист должен учитывать проблемы пациента при подборе лечения иглами. Врач определит сочетание точек воздействия, подберет грамотную схему, интенсивность и время воздействия в зависимости от конкретных проблем пациента.Во-вторых, необходимо соблюдать рекомендации доктора. Если назначен курс на 10 процедур, то не стоит ждать эффекта от одной. В таком случае негодовать можете только вы, из-за того, что не долечились до конца. То же самое касается приёма некоторых лекарств. Перед началом иглоукалывания надо уточнить у врача необходимость принимать медикаменты. Если он говорит, что не стоит, то нужно соблюдать эту рекомендацию. В противном случае на фоне приёма психотропных, анальгезирующих или гормональных препаратов иглоукалывание может оказаться абсолютно бессмысленным.Миф №3: это вредноДа, это отчасти так. Но касается это только лечения, которое выполняет неквалифицированный специалист, а шарлатан. Терапию должен проводить человек с высшим медицинским образованием — рефлексотерапевт. Обучение этой профессии проводится только в высших образовательных учреждениях, но никак не могут быть курсы.Также крайне важно обратить внимание на стерильность в клинике. Иглы должны быть только стерильными и одноразовыми. В таком случае иглоукалывание не может быть опасным, так как риск занести инфекцию снижен до нуля.Миф №4: это долго и больноЛюбое лечение требует времени. В случае с иглоукалыванием на один сеанс уходит от 40 до 60 минут. Длительность же курса зависит от того, с какой проблемой вы обратились к специалисту. А вот введение игл не всегда болезненно. Неприятные ощущения, впрочем, могут присутствовать. Спустя несколько секунд они должны пройти. Эффект от такой терапии сохраняется надолго, поэтому нельзя говорить, что иглоукалывание — бесполезная процедура.