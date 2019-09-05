Что больше всего разрушает сосуды: ответ врачей

Плохое состояние артерий чревато развитием множества опасных болезней сердца и сосудов.Мартин Галле, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена, перечислил повседневные привычки, разрушающие наши сосуды.КурениеНикотин в сигаретах провоцирует сжатие сосудов, из-за чего определенные области тела перестают снабжаются кровью. И хоть этот эффект длится недолго, в долгосрочной перспективе возможно отмирание клеток внутреннего слоя сосудов, что чревато дырами и шрамами.Злоупотребление сладостямиДоказано, что высокий уровень сахара в крови повреждает внутреннюю стенку сосудов, из-за чего те теряют свой защитный слой.Рацион с высоким содержанием холестеринаРегулярное употребления продуктов с высоким уровнем холестерина приводит к разрушению сосудов. К таким продуктам относится майонез, маргарин, фаст-фуд, копчености, жареная пища.Высокое давлениеСтарайся контролировать уровень давления, консультируясь с врачом. Постоянно высокое кровяное давление очень опасно. Перекачивая кровь при повышенном давлении, сосуды могут порваться, особенно, если они уже были повреждены.