Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали

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Такая пища способствует развитию бактерий, вызывающих кариес.Стоматологи рассказали, что вред зубам могут принести не только сладости и газированные напитки.Множество людей даже не задумывается о том, что некоторые продукты несут непоправимый вред для зубной эмали. Так, медики рассказали о том, какие популярные и даже полезные продукты могут навредить зубам и разрушить их.По словам специалистов, многие хорошо осведомлены о том, что сладости, газированная вода и кислые фрукты приносят определенный вред для зубов, для целостности их эмали. Но улыбку могут испортить и другие продукты, причем среди них встречаются и полезные.Стоматологи называют в числе разрушителей зубной эмали сухофрукты. Так, достаточно сладкие чернослив и курага легко забиваются между зубами и пристают к эмали в труднодоступных местах.Кроме того, для зубов опасны и вязкие молочные каши, которые их легко обволакивают. После употребления таких каш необходимо обязательно полоскать рот, иначе остатки такой еды помогут развитию кариозной флоры, которая уничтожает эмаль зубов.Еще один вполне полезный продукт, который образует ненужную пленку на зубах, — жидкий яичный желток. Похожий эффект пленки, которая сохраняет на зубах бактерии, наблюдается и после употребления икры. Другой враг зубной эмали — это маринованные продукты. Разрушительный эффект обеспечивается уксусом, который содержится в маринадах.