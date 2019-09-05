Психологи объяснили, как стать увереннее в себе

Озвучены пять советов, которые легко применять на практике.Неуверенность во многом мешает человеку жить полной и счастливой жизнью: не дает реализоваться в карьере, держит рядом с ненужными людьми и заставляет довольствоваться малым.Полноценно избавиться от этого недостатка можно при помощи психолога, однако начать следует с малого:Перестаньте ругать себя. От того, как вы относитесь к себе, во многом зависит и ваша самооценка. Перестаньте быть к себе слишком строгими.Не думайте о посторонних. Не стоит постоянно задаваться вопросом: “А что же думают окружающие?”. Живите для себя и своего счастья, а не для того, чтобы понравиться другим людям.Помните о том, что не совершает ошибок только тот, кто стоит на одном месте.Освойте действенную методику по борьбе со стрессом и научитесь расслабляться в нужный момент.Не завидуйте тем, кто, на ваш взгляд, добился большего: не факт, что вы были в равных условиях.Живот уходит сразу! Чудо-корсет для осиной талии