Худые ноги могут быть признаком проблем со здоровьем

Добровольцы проверялись на соответствие стандартным параметрам метаболического синдрома.

Худые ноги могут указывать на вероятность проблем со здоровьем, установили ученые из Германии. По их словам, худыми ногами отличаются люди, расположенные к сердечно-сосудистым болезням.

Связь между худощавыми ногами и нарушениями здоровья была выявлена специалистами Тюбингенского университета. Предварительно ими были обследованы 981 человек.

Метаболический синдром — это общий термина, который объединяет целый ряд расстройств, таких как гипертония, лишний вес, высокий уровень сахара в крови. Метаболический синдром увеличивает для человека риск болезней сердца и других болезней кровеносных сосудов, а также диабета второго типа.

Исследователи обнаружили, что часть их испытуемых (18%) демонстрировала симптомы метаболического синдрома – при том, что их вес находился в пределах нормального индекса массы тела. Было замечено, что у этих добровольцев есть общий признак — худощавые ноги.

По словам ученых, худые ноги могут быть следствием генетической особенности, из-за которой в теле жир оказывается распределенным неравномерно. Если при наличии худощавых ног у человека наблюдается явная избыточная масса в области талии и живота, то подобная особенность телосложения наиболее существенно увеличивает вероятность того, что в организме могут развиваться сердечно-сосудистые нарушения, резюмировали специалисты.
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