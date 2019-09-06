Полоскания рта вредны гипертоникам

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Популярность средств для полоскания рта очень высока.Исследование показало, что ополаскиватели для рта сводят на нет одно из основных преимуществ физических нагрузок. Эти средства не дают опускаться артериальному давлению.Популярность средств для полоскания рта очень высока, поскольку их производители обещают уничтожение всех опасных бактерий вкупе с приятным запахом. Однако исследователи из Университета Плимута выяснили, что антибактериальные ополаскиватели для рта существенно влияют на одно из основных преимуществ регулярных физических нагрузок. Известно, что за счёт тренировок человек снижает артериальное давление, но этот эффект гораздо менее заметен у людей, которые пользуются специальными ополаскивателями для рта вместо воды.Авторы исследования полагают, что получили очередное доказательство важности бактерий из полости рта для сердечно-сосудистого здоровья. Они подчеркивают, что врачи должны обращать внимание на полость рта своих пациентов и рекомендовать им физическую активность для снижения артериального давления, а не только специфические таблетки. И вот для того, чтобы воздействие тренировок на давление сохранялось, людям нужно реже пользоваться антибактериальными ополаскивателями и почаще обычной водой.Таковы результаты экспериментов с участием 23 здоровых взрослых добровольцев. Всех их просили в течение 30 минут заниматься на беговой дорожке, после чего за ними наблюдали в течение двух часов. На сроках в 30, 60 и 90 минут после нагрузок их просили прополоскать рот какой-либо жидкостью. В первом случае это был ополаскиватель для рта, а во втором — плацебо в виде обычной воды со вкусом мяты. У добровольцев замеряли артериальное давление, а также брали анализы крови.