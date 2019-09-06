Анализы, на которые не стоит тратить деньги

Они не информативны и не практичны.Специалисты назвали восемь абсолютно бесполезных анализов, на которые не стоит тратить деньги. Все дело в том, что они не несут никакой практической пользы.На первом месте находится анализ на лептин. Этот гормон ответственен за энергетический обмен в организме. Когда его уровень сильно низкий, то человек может переедать, как следствие, развивается ожирение. Сдавать анализ не нужно, поскольку, если есть проблема лишний килограммов, то и так понятно, что показатель не будет высоким.На втором месте находится определение уровня кортизола. Этот анализ берут у женщин, которые готовятся к процедуре ЭКО. Он является ненужным, поскольку на результат можно легко повлиять. Также некоторые лаборатории не соблюдают условия хранения биоматериала.Топ-3 замыкает анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барра. Взрослым людям сдавать его не имеет смысла, поскольку большинство переносят заболевание в детстве.Ненужным анализом является и определение антител к хеликобактер пилори. По мнению медиков, правильнее отправить пациента на гастроскопию или же взять биопсию.Пятым анализом является тест на онкомаркер СА125. Он не говорит точно, страдает ли пациент раком яичников, поскольку в организме могут наблюдаться другие отклонения.Шестым анализом, который сдавать не нужно, считается проверка на антитела к ТТГ.Обойтись можно без проб на инсулин и С-пептид. С последними хорошо знакомы люди, страдающие сахарным диабетом. Сдать анализ можно только один раз, а не каждые шесть месяцев, поскольку динамика заболевания все равно не отслеживается.Замыкает перечень Beta-Cross laps и остеокальцин. Его сдают для подтверждения остеопороза. Медики советуют вместо него делать денситометрию.