Диетологи рассказали, какие десерты могут вызвать зависимость

Их хочется есть снова и снова.Существуют продукты, которые вызывают огромное желание не останавливаться, а есть их снова и снова. Увы, это не полезные брокколи и даже не сладкие яблоки. Чаще всего зависимость вызывают продукты, употребление которых пагубно сказывается на твоем здоровье.Ты можешь побороться с зависимостью, зная своего врага в лицо.СахарСахар и содержащие его в большом количестве продукты, такие выпечка, конфеты, напитки, способны вызвать серьезную зависимость. Они – источник быстрых углеводов, и когда тебя покидает энергия, сахар – самый простой способ ее восполнить в кратчайшие сроки. К сожалению, совсем на недолгий промежуток времени ты чувствуешь себя в приподнятом настроении, а затем рука снова тянется к сладкому и ты снова и снова испытываешь неконтролируемые приступы голода.МороженоеВ этом любимом с детства десерте к сахару добавляются насыщенные жиры. Сладкий сливочный вкус быстро становится любимым, и мы впадаем в зависимость. Употребление вкусного холодного мороженого вызывает чувство эйфории и удовлетворения, и человек становится заложником этого состояния, желая испытывать его снова и снова. Только «доза» с каждым разом становится все больше, так как чувства со временем притупляются.ШоколадЕще один помощник настроения, оторваться от которого добровольно очень тяжело. Шоколад содержит сахар, кофеин и теобромин, которые стимулируют организм и помогают выработке серотонина – гормона счастья. Некоторые классификации ученых на основе этого факта позволяют относить шоколад к категории антидепрессантов.ЧипсыЛегкие по весу, они кажутся совершенно безобидными и малокалорийными. Употребляя чипсы, трудно остановиться, чтобы не доесть всю пачку целиком. А голод почему-то не утоляется, а наоборот растет. Добавленные в ядреные специи чипсов вещества триггеры стимулируют мозг на получение удовольствия. Врачи предупреждают, что чипсы сильно вредят пищеварительному тракту, особенно у детей и подростков.СырСыр содержит казеин – легко расщепляемый протеин, который образует опиаты – казоморфины. Они и являются виновниками сырной зависимости. При этом концентрация казеина в сыре гораздо выше, чем в остальных молочных продуктах. Зависимость от сыра развивается не сразу, поэтому встречается не так часто – все же большинство из нас легко отказывается от сыра.