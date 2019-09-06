Онкологи перечислили ранние признаки рака крови у детей

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Как выявить лейкемию.Лейкоз – онкологическое заболевание, которое может привести к летальному исходу. На ранних стадиях болезнь трудно распознать, поэтому не следует игнорировать ни одного симптома.Ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление. Медики рассказали по каким признакам можно распознать лейкоз:Температура тела часто повышается выше 38 градусов, или сохраняется длительное время повышенной до 38 градусов без признаков инфекционной болезни.Увеличенные лимфатические узлы (на шее, в паху) и/или увеличенные миндалины.Выраженная ночная потливость.Частые инфекционные болезни дыхательных путей, отиты, кожные инфекции в течение короткого периода времени.Беспричинные частые кровотечения из носа, кровоточащие десны при чистке зубов.Синяки, мелкие красные пятнышки по телу (петехии), не связанные с травмами или ударами.Бедность кожи или неестественный оттенок кожных покровов.Постепенно к бледности кожи добавятся темные круги под глазами.Быстрая утомляемость и одышка после физических нагрузок.Боль в суставах и костях.Боль в животе и увеличение живота в размерах.Необъяснимая потеря веса.Отеки лица и конечностей.