Онкологи перечислили ранние признаки рака крови у детей

Как выявить лейкемию.

Лейкоз – онкологическое заболевание, которое может привести к летальному исходу. На ранних стадиях болезнь трудно распознать, поэтому не следует игнорировать ни одного симптома.

Ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление. Медики рассказали по каким признакам можно распознать лейкоз:

Температура тела часто повышается выше 38 градусов, или сохраняется длительное время повышенной до 38 градусов без признаков инфекционной болезни.

Увеличенные лимфатические узлы (на шее, в паху) и/или увеличенные миндалины.

Выраженная ночная потливость.

Частые инфекционные болезни дыхательных путей, отиты, кожные инфекции в течение короткого периода времени.

Беспричинные частые кровотечения из носа, кровоточащие десны при чистке зубов.

Синяки, мелкие красные пятнышки по телу (петехии), не связанные с травмами или ударами.

Бедность кожи или неестественный оттенок кожных покровов.

Постепенно к бледности кожи добавятся темные круги под глазами.

Быстрая утомляемость и одышка после физических нагрузок.

Боль в суставах и костях.

Боль в животе и увеличение живота в размерах.

Необъяснимая потеря веса.

Отеки лица и конечностей.
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