Этот чай полезен для людей с диабетом второго типа

Он уменьшает концентрацию глюкозы в кровиВрачи из Университета Аберистуита и их японские коллеги сообщили, что для снижения сахара в крови нужно пить обычный ромашковый чай.Как оказалось, данный напиток может эффективно оздоровлять организм людей, которые страдают от диабета второго типа.Кроме того, ромашковый чай уменьшает концентрацию глюкозы в крови и уровень холестерина.Также многие знают, что ромашка — это универсальное лечебное растение, поэтому не стоит забывать и о том, что она обладает противовоспалительным эффектом.Если добавить ромашковый чай в ежедневное меню, то можно минимизировать риск повреждения клеток поджелудочной железы, а также проще будет справляться организму с осложнениями, вызванными диабетом.Научные сотрудники решили провести исследование и выяснили, что для максимального оздоровительного эффекта необходимо пить примерно две чашки чая в день.