Неожиданные факторы появления головной боли и способы избавления

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые из этих причин могут удивить.Среди причин, вызывающих головную боль, многие люди называют стресс и выпитое красное вино. Но список обстоятельств, способных провоцировать такую боль, намного обширнее.Медики рассказали о том, какие факторы могут способствовать появлению головной боли. Некоторые из этих причин могут удивить.К примеру, утверждают ученые, головную боль может вызвать отказ от завтрака. Согласно имеющимся данным, в обстоятельствах задержки приема пищи голова начинает болеть у половины мужчин и у трети женщин.Наверняка есть те, кто на личном опыте знает: головную боль способны провоцировать духи. Действительно, соглашаются эксперты, химические молекулы некоторых парфюмерных ароматов стимулируют активность тройничных нервных окончаний. Головная боль из-за духов может длиться непрерывно в течение суток.Также влияют на возникновение головной боли перепады погоды. К примеру, установлено, что многие люди плохо переносят перепады температур от 5 градусов и существеннее. Что именно лежит в основе механизма, вызывающего «погодную» головную боль, ученым в точности до сих пор не известно. Они полагают, что погодные колебания определенным образом воздействуют на уровень кислорода в крови.Еще одна возможная причина — нарушение циркадных ритмов. Резкие изменения в образе жизни, необходимость бодрствовать по ночам, менять часовые пояса способны вызывать так называемые кластерные боли, которые могут длиться от нескольких дней до 6-7 недель.Возможно, вас это удивит, но среди причин, из-за которых возникает головная боль, специалисты называют и прием болеутоляющих средств. Если человеку был назначен курс анальгетиков, то после того, как он будет пропит и лекарства перестанут приниматься, может возникать синдром отмены с болезненными симптомами.Употребление некоторых продуктов (даже полезных!) тоже способно стать рычагом для запуска головной боли. В частности, возникновения головной боли ученые связывают с органическим веществом тирамином, образующемся в результате распада белка. Его источники – некоторые виды сыра (пармезан), бекон, копченое мясо, лук, авокадо, соленья, бананы, шоколад.