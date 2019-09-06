Названы недуги, при которых полезно есть шоколад

Чем полезен «гормон радости».Шоколад отлично защищает от многих болезней и нарушений в организме, но не стоит забывать, что речь идет о горьком и темном шоколаде.Медики советуют шоколад именно в начале осени, когда почти у каждого начинается «сезонная хандра».Ведь ни для кого не секрет, что шоколад помогает вырабатывать «гормон радости» и снижает уровень стрессового гормона кортизола, который сопровождает наш организм раздражением и постоянными нервными срывами.А теперь немного подробнее как избежать ряд болезней благодаря «сладкому лекарству»:Никакого инсульта и инфаркта. Флавоноиды – вещества, которые улучшают состояние сосудов и вместе с этим кровоснабжение мозга.Темный шоколад активизирует полезную флору кишечника и в организме человека снижается риск воспаления в сосудистой стенке. А если шоколад идет в сочетании с пребиотиками, то и вовсе риск минимальный.Отсутствие образования тромба. Полифенолы, которые содержатся в какао-бобах оказывают эффект «аспирина».Защищает от развития сахарного диабета. Вещества в шоколаде нормализуют работу клеток поджелудочной железы.Полезен при заболеваниях печени. В шоколаде много антиоксидантов, которые уменьшают повреждение клеток печени и предотвращают резкие скачки давления.Нет лишнему весу. Шоколад защищает от чрезмерного аппетита в ненужное время. Кроме того, шоколад борется с отечностью за счет кофеина.Многие ученые считают, что шоколад помогает при кашле лучше многих аптечных препаратов.Но не стоит забывать о том, что все хорошо в меру.