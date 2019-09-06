Диетолог развенчал популярные мифы о калориях

Не стоит заблуждаться.Учитывая, что проблема лишнего веса стала весьма распространенной, неудивительно, что и способам похудения уделяется много внимания. Краеугольным камнем в этом вопросе, конечно же, является питание. Ведь, если построить рацион неправильно, все затраченные в спортивном зале усилия будут сведены к нулю. И вот тут-то начинается самое интересное – калорийность разных продуктов за долгую историю исследований обросла огромным количеством мифов. И жертвами этих мифов становятся реальные люди, которые не только не могут похудеть, опираясь на них, но даже вредят своему здоровью. Какие из них самые «живучие»?Фрукты и овощи менее калорийны, чем мясные и мучные продуктыЭто утверждение справедливо лишь отчасти. Действительно, существуют низкокалорийные овощи, а также зелень. Среди них кабачки, томаты, огурцы, сельдерей, салат-латук, морковь и др. А вот картофель, авокадо или оливки, наоборот, обладают повышенным содержанием калорий. Причем эти калории при употреблении будут поступать в виде простых углеводов и растительных жиров. В свою очередь, нежирное мясо птицы или рыбы состоит в основном из белка, который расщепляется на аминокислоты и служит для строительства мышечной ткани. А вот углеводы запасаются сначала в виде гликогена, а затем, если не были потрачены, трансформируются в жировые запасы. С фруктами нужно быть тем более осторожными, ведь их основная составляющая — фруктоза, вид сахара.Вместо конфет и печенья стоит перекусывать орехами и сухофруктамиЕсли рассматривать вопрос с точки зрения полезности, то да, такое утверждение небезосновательно. В том же случае, если задача человека похудеть, этот совет может сыграть с ним злую шутку. Достаточно посмотреть на энергетическую ценность орехов. В большинстве своем калорийность этих продуктов даже выше, чем у шоколада. К тому же в них высоко содержание жиров. Сухофрукты же имеют такой приятный сладкий вкус за счет высокого содержания сахара. Кроме того, орехово-фруктовая смесь имеет еще одно коварное свойство – можно легко съесть большое ее количество. А это уж точно не пойдет на пользу вашей талии.Чтобы похудеть, нужно выбирать продукты с низким содержанием жиров или обезжиренныеВ одном грамме жира содержится девять килокалорий, в то время как в таком же количестве белка и углеводов всего четыре килокалории. Поэтому, если выполнять это условие идеально, действительно есть шанс существенно снизить общую калорийность рациона. Но следует быть внимательными и не вестись на громкие фразы с упаковок. Нередко нулевое содержание жира в продукте (например, в йогурте) щедро скомпенсировано повышенным количеством углеводов из сахара. И это не считая различных красителей, подсластителей и других отнюдь не полезных добавок. Обязательно стоит помнить о балансе всех макронутриентов.Калорийность растительных масел ниже, чем жиров и сливочного маслаЭто заблуждение прочно укоренилось в массовом сознании за счет того, что диетологи говорят о большей полезности, например, оливкового масла по сравнению с тем же сливочным. И это не говоря уже о спредах и маргаринах. Пользы действительно больше. Но любое масло, независимо от его происхождения, по сути, является почти стопроцентным жиром, поэтому и калорийность таких продуктов соответствующая.Существует еда с отрицательным балансом калорийностиБудь это реальностью, проблема лишнего веса уже давно и успешно была бы решена. К правде это, увы, не имеет никакого отношения. Поэтому идея о том, что можно худеть непосредственно с помощью определенных видов пищи, несостоятельна. Существуют продукты с низкой калорийностью и высоким содержанием неперевариваемой клетчатки. Это, как правило, кислые фрукты и некоторые виды овощей и ягод. И их в умеренном количестве можно и нужно использовать в своей диете. Например, они могут выручить худеющего человека вечером, когда есть хочется, но уже нельзя, чтобы не поправиться.