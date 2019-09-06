Эти анализы считаются самыми бесполезными
Специалисты назвали восемь абсолютно бесполезных анализов, на которые не стоит тратить деньги. Все дело в том, что они не несут никакой практической пользы.
На первом месте находится анализ на лептин. Этот гормон ответственен за энергетический обмен в организме. Когда его уровень сильно низкий, то человек может переедать, как следствие, развивается ожирение. Сдавать анализ не нужно, поскольку, если есть проблема лишний килограммов, то и так понятно, что показатель не будет высоким.
На втором месте находится определение уровня кортизола. Этот анализ берут у женщин, которые готовятся к процедуре ЭКО. Он является ненужным, поскольку на результат можно легко повлиять. Также некоторые лаборатории не соблюдают условия хранения биоматериала.
Топ-3 замыкает анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барра. Взрослым людям сдавать его не имеет смысла, поскольку большинство переносят заболевание в детстве.
Ненужным анализом является и определение антител к хеликобактер пилори. По мнению медиков, правильнее отправить пациента на гастроскопию или же взять биопсию.
Пятым анализом является тест на онкомаркер СА125. Он не говорит точно, страдает ли пациент раком яичников, поскольку в организме могут наблюдаться другие отклонения.
Шестым анализом, который сдавать не нужно, считается проверка на антитела к ТТГ.
Обойтись можно без проб на инсулин и С-пептид. С последними хорошо знакомы люди, страдающие сахарным диабетом. Сдать анализ можно только один раз, а не каждые шесть месяцев, поскольку динамика заболевания все равно не отслеживается.
Замыкает перечень Beta-Cross laps и остеокальцин. Его сдают для подтверждения остеопороза. Медики советуют вместо него делать денситометрию.
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