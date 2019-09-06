Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

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Некоторым продуктам противопоказана низкая температура.Большая часть продуктов предполагает хранение в охлажденном виде, но для некоторых такие условия категорически не подходят, поскольку они могут потерять свои полезные свойства и испортиться. Эксперты назвали десять продуктов, которые не стоит держать в холодильнике.Из-за влажности неочищенный лук в холодильнике становится мягким и может заплесневеть. Очищенный овощ можно охлаждать, но перед этим его следует поместить в герметично закрытый пакет или посуду, что также поможет избежать появления неприятного запаха внутри холодильника. То же касается и чеснока, который лучше хранить в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией. Авокадо также не стоит хранить в холодильнике, так как низкие температуры нарушают процесс созревания.Несмотря на длительный срок хранения кокосового масла, его не следует помещать в холодильник, потому что в итоге текстура продукта меняется в худшую сторону.Помидоры под воздействием низкой температуры сморщиваются и теряют цвет, поэтому их лучше хранить в миске вместе с овощами или фруктами вне бытового устройства.Не место в холодильнике и салатным заправкам, а также разным специям, теряющим в холодной и влажной среде полезные свойства. Арбузы и дыни до нарезки лучше держать в кладовке или на кухне, а остатки завернуть в пленку и хранить в холодильнике не более 3-4 дней.Также не рекомендуют эксперты поддавать температурным колебаниям шоколад, становящийся под воздействием холода тверже. И последний продукт – варенье, которое следует хранить в сухом прохладном месте, к примеру, кладовке, до полугода, а в подвале даже до 1-2 лет.