Этот повседневный овощ полезен для сердца и костей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кому полезны томаты.Употребление спелых помидоров обладает противораковым и иммуностимулирующим эффектом, защищает от сердечно-сосудистых проблем и ослабления костей.По словам Бабич, богатые витаминами и антиоксидантами помидоры являются антивозрастным продуктом — они, замедляет старение клеток организма. В частности, за счет содержания витаминов А и С томаты активизируют процесс вывода токсинов из организма, дают эффект профилактики рассеянного склероза, деменции и болезни Альцгеймера.Особая ценность помидоров заключается в их противовоспалительном действии — при регулярном включении в рацион этих овощей снижается риск развития раковых опухолей.«Конечно, одних помидоров для противодействия раку недостаточно. Но ученые давно заметили, что, к примеру, при частом употреблении томатов существенно снижается. риск рака предстательной железы, а также уменьшается вероятность развития рака легких, поджелудочной железы и молочной железы», — сообщила врач.Помимо этого помидоры полезны для снижения в организме уровня «плохого» холестерина, а также в качестве «лекарства» для костей, защищающего их от ослабления и ломкости. Эксперт отметила, что за счет богатого содержания антиоксидантов и ликопина помидоры помогают избежать нежелательных изменений в костной ткани, в том числе ассоциированных со старением. Поэтому ученые советуют включать помидоры в рацион питания тем, кто страдает остеопорозом, а также женщинам во время менопаузы.