Медики подсказали, как облегчить раннее пробуждение
Не каждый человек может похвастаться суперспособностью с легкостью вставать по утрам.
Медики дали 5 простых советов, которые смогут облегчить ваше пробуждение:
Перед сном можно обдумывать грядущее пробуждение и тем самым настроить себя на положительные эмоции утром.
Ставьте будильник так, чтобы вы не смогли до него дотянуться спросонья, выключить и дальше лечь спать. Так будет гораздо меньше шансов проспать.
Старайтесь чистить зубы сразу же: это поможет вам быстрее придти в себя.
Выпейте стакан воды. Это запустит процесс метаболизма. По мнению ученых, именно вода с утра является правильным вариантом. Можете добавить немного лимонного сока.
Сделайте зарядку и сходите в душ. Физическая активность с утра наиболее эффективна.
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