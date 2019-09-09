Эти продукты лучше исключить при повышенном холестерине

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От чего нужно отказаться.Вероятность развития атеросклероза зависит от рациона человека в частности, и от образа жизни в целом. Эксперты назвали продукты, которые не нужно употреблять в пищу при повышенном холестерине.Начнем с так любимых колбас, сосисок, сарделек и другого переработанного и упакованного мяса. Эти продукты содержат высокое количество холестерина. Они вносят свой заметный вклад в формирование бляшек в кровеносных сосудах, которые приводят к болезням сердца.Как можно реже посещайте фастфуд-заведения, откажитесь от активного употребления разного рода гамбургеров и картофеля фри. К сожалению, в этих продуктах тоже содержится очень много холестерина. Наконец, фастфуд — это основная причина возникновения жира на животе и других неприятных изменений внешности.Следует уменьшить в рационе количество разного рода мучных и сладких изделий вроде пирожных, пирожков и мороженого, в которых много холестерина и сахара. Регулярное употребление этих десертов приводит к ожирению, диабету и болезням сердца.Избегайте продуктов питания, содержащих трансжиры. В них также повышен уровень холестерина, а ведь именно трансжиры делают жареные блюда такими вредными для здоровья.В одной чашке полноценного жирного йогурта содержится более 30 мг холестерина. Впрочем, в йогурте также есть калий, кальций, белки, магний и цинк. Поэтому совсем отказываться от него нет смысла, но употребляйте йогурт умеренно.