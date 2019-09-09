Кардиологи рассказали, кому лучше не принимать аспирин

Есть высокий риск кровотечений.Ученые усомнились в эффективности использования аспирина здоровыми людьми старше 70-летнего возраста. Выводы экспертов прозвучали в рамках Всемирного конгресса кардиологов.В ходе исследования ученые установили, что при отсутствии у пациентов старше 70 лет явных признаков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) назначать им аспирин нельзя по причине увеличенного риска сильных кровотечений. В частности, у такой категории граждан влияние 100 мг ежедневного приема медикамента на первичную конечную точку выживаемости оказывалось низким. ПКТ позволяет отразить основания для назначения аспирина у практически здоровых пожилых граждан.Выводы ученых построены на наблюдении за более чем 20 тысячами добровольцев. Те, у кого отмечался наиболее низкий уровень риска ССЗ, не получали от употребления аспирина реальной пользы, одновременно с этим у них имелся высокий риск кровотечений.