Эти продукты негативно влияют на мозг

Что вредно для ума.

Медики назвали пять категорий продуктов, которые негативно влияют на мозг человека. Частое употребление такой еды ведёт к снижению умственных способностей, ухудшается память и замедляется реакция.

Возглавляет список опасных продуктов фастфуд. Его называют “королём еды”, который разрушает мозг.

Большое количество соли и сахара, трансжиры, насыщенные жиры и быстрые углеводы, весь этот состав наносит непоправимый вред организму. Мозг после принятия такое еды будет отказываться анализировать и усваивать новую информацию.

Растительные масла способствуют развитию болезни Альцгеймера, нарушается память, — об этом стало известно после нескольких научных исследований. Исключение — оливковое масло, у него нейтральное воздействие на мозг.

Магазинные соки, газировка и просто чай с сахаром сначала активируют работу мозга, но вместе с этим вызывают воспаления и деменцию.

Жареная пища способствует воспалительным процессам, поэтому от неё лучше отказаться.

Алкоголь разрушает мозг, человек, который его употребляет, теряет способность мыслить. Его реакция замедляется, а память ухудшается.
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Добавил klava в категорию Неврология

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