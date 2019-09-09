Эти продукты негативно влияют на мозг
Медики назвали пять категорий продуктов, которые негативно влияют на мозг человека. Частое употребление такой еды ведёт к снижению умственных способностей, ухудшается память и замедляется реакция.
Возглавляет список опасных продуктов фастфуд. Его называют “королём еды”, который разрушает мозг.
Большое количество соли и сахара, трансжиры, насыщенные жиры и быстрые углеводы, весь этот состав наносит непоправимый вред организму. Мозг после принятия такое еды будет отказываться анализировать и усваивать новую информацию.
Растительные масла способствуют развитию болезни Альцгеймера, нарушается память, — об этом стало известно после нескольких научных исследований. Исключение — оливковое масло, у него нейтральное воздействие на мозг.
Магазинные соки, газировка и просто чай с сахаром сначала активируют работу мозга, но вместе с этим вызывают воспаления и деменцию.
Жареная пища способствует воспалительным процессам, поэтому от неё лучше отказаться.
Алкоголь разрушает мозг, человек, который его употребляет, теряет способность мыслить. Его реакция замедляется, а память ухудшается.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Неврология
Добавить комментарий