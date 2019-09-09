Ученые назвали новый способ быстро похудеть
В заявлении ученых говорится о том, что мощным катализатором похудения является гвоздика. Она способствует сжиганию жира и ускорению процесса похудения.
Но есть секрет ее правильного применения с целью похудения: нужно ее сочетать с семенами тмина и корицей.
Достаточно добавлять специи в блюда. Или же можно приготовить специальный отвар для похудения. Нужно взять гвоздику, семена тмина и корицу, обжарить по отдельности, затем перемолоть до состояния порошка, смешать и залить горячим кипятком. В конце нужно добавить в напиток ложку меда.
За счет этого напитка улучшается микрофлора кишечника и повышается скорость обмена веществ, что способствует похудению.
Но следует помнить, что данный напиток имеет многочисленные противопоказания, также как и специи, перечисленные в материале. Прежде требуется консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением.
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