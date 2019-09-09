Ученые назвали новый способ быстро похудеть

Американские академики по итогам проведенного исследования назвали пряность, которая помогает быстро и эффективно худеть.В заявлении ученых говорится о том, что мощным катализатором похудения является гвоздика. Она способствует сжиганию жира и ускорению процесса похудения.Но есть секрет ее правильного применения с целью похудения: нужно ее сочетать с семенами тмина и корицей.Достаточно добавлять специи в блюда. Или же можно приготовить специальный отвар для похудения. Нужно взять гвоздику, семена тмина и корицу, обжарить по отдельности, затем перемолоть до состояния порошка, смешать и залить горячим кипятком. В конце нужно добавить в напиток ложку меда.За счет этого напитка улучшается микрофлора кишечника и повышается скорость обмена веществ, что способствует похудению.Но следует помнить, что данный напиток имеет многочисленные противопоказания, также как и специи, перечисленные в материале. Прежде требуется консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением.