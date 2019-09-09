Список симптомов диабета, которые легко спутать с другими болезнями

Эксперты The Global Diabetes Community назвали симптомы диабета, которые часто путают с признаками других, менее опасных состояний.По словам специалистов, одним из ранних симптомов сахарного диабета является постоянная усталость. Обычно ее появление связывают со стрессами, тяжелой работой, недосыпом. Но, как отмечают представители The Global Diabetes Community, усталость может быть следствием того, что в организме возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.В частности, инсулина может быть недостаточно, или же его концентрация может быть достаточно высокой, однако клетки организма оказываются к нему не чувствительны. В таких обстоятельствах сахар не попадает в клетки, и человек чувствует усталость, поскольку его тело не получает необходимой энергии.Также специалистами были названы другие симптомы, помогающие идентифицировать диабет:сухость во рту,чувство жажды,колебание веса,повышенный и плохо контролируемый аппетит,плохо заживающие ранки,нарушения сна – как сонливость, так и бессонница.Медики отмечают, что у многих людей, страдающих диабетом, заболевание долго развивается, не будучи опознанным. Они советуют обращаться к врачу при появлении каких-либоперечисленных выше симптомов, поскольку ранняя диагностика диабета помогает предотвратить связанные с ним опасные осложнения.