Эти продукты особенно полезны для женщин после 40 лет

Ученые озвучили список продуктов, которые должны присутствовать в рационе женщин, чей возраст более сорока лет.По словам экспертов, в составе этих продуктов должны быть вещества, обладающие омолаживающим эффектом, а также минералами и витаминами.Правильная диета помогает замедлить процесс старения, прибавляет сил и энергии. Особенно это важно для представительниц прекрасного пола после сорока лет.Необходимо обратить внимание на те продукты, которые содержат фитоэстрогены. В рацион нужно включить соевый соус, соевое масло или соевое молоко.Особую рекомендацию врачи дали относительно кисломолочных продуктов: они обязательно должны быть в рационе. Речь идет о твороге, кефире, натуральных йогуртах. В таком возрасте женщинам необходим кальций, чтобы предотвратить хрупкость костей и развитие остеопороза.Эксперты дали еще полезный совет дамам: не злоупотреблять кофе.В меню женщины в возрасте от сорока лет должны присутствовать: постное мясо птицы, цельнозерновые продукты, много воды, рыбные изделия – лосось, печень трески, скумбрия, а также овощи. Это обеспечит поддержание здоровья кожи и цвета лица, предотвратит выпадение волос.