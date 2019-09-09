Эти продукты сильнее всего разрушают зубную емаль

Множество людей даже не задумываются о том, что некоторые продукты несут непоправимый вред для зубной эмали.Так, медики рассказали о том, какие популярные и даже полезные продукты могут навредить зубам и разрушить их.По словам специалистов, многие люди хорошо осведомлены о том, что сладости, газировки и кислые фрукты несут с собой определенный вред для зубов, для целостности их эмали. Но также улыбку могут испортить другие продукты, причем среди них встречаются и полезные.Стоматологи также называют в числе разрушителей зубной эмали сухофрукты. Так, достаточно сладкие чернослив и курага легко забиваются между зубами и пристают к эмали в самых труднодоступных местах.Кроме того, для зубов небезопасны вязкие молочные каши, которые их легко обволакивают. После употребления таких каш необходимо обязательно прополаскивать рот, иначе остатки такой пищи поспособствуют развитию кариозной флоры, уничтожающей эмаль зубов.Еще один вполне полезный продукт, образующий ненужную пленку на зубах, — жидкий яичный желток. Похожий эффект пленки, сохраняющей на зубах бактерии, наблюдается и после употребления икры. Другой враг зубной эмали — это маринованные продукты. Разрушительный эффект таится в содержащемся в маринадах уксусе.