Медики рассказали о смертельной опасности лекарств от высокого давления

В Дании медики выяснили, что некоторые лекарства, призванные понижать давление при гипертонии, могут способствовать возникновению и росту раковых клеток в организме.Это таблетки под названием «Атаканд Плюс». Содержащийся в них гидрохлорич — онкогенное вещество, выяснили исследователи.Среди побочных действий компонента — рак кожи немеланомного характера, риск которого особенно высок при накоплении в организме в результате длительного применения.Такие виды рака как базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома возникают при гидрохлоротиазиде накопления.Очень важно соблюдать осторожность и ограничить пребывание на солнце и регулярный осмотр, если пациенты принимают данный препарат.