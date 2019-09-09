Медики рассказали о смертельной опасности лекарств от высокого давления
Это таблетки под названием «Атаканд Плюс». Содержащийся в них гидрохлорич — онкогенное вещество, выяснили исследователи.
Среди побочных действий компонента — рак кожи немеланомного характера, риск которого особенно высок при накоплении в организме в результате длительного применения.
Такие виды рака как базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома возникают при гидрохлоротиазиде накопления.
Очень важно соблюдать осторожность и ограничить пребывание на солнце и регулярный осмотр, если пациенты принимают данный препарат.
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