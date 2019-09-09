Медики рассказали о смертельной опасности лекарств от высокого давления

В Дании медики выяснили, что некоторые лекарства, призванные понижать давление при гипертонии, могут способствовать возникновению и росту раковых клеток в организме.

Это таблетки под названием «Атаканд Плюс». Содержащийся в них гидрохлорич — онкогенное вещество, выяснили исследователи.

Среди побочных действий компонента — рак кожи немеланомного характера, риск которого особенно высок при накоплении в организме в результате длительного применения.

Такие виды рака как базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома возникают при гидрохлоротиазиде накопления.

Очень важно соблюдать осторожность и ограничить пребывание на солнце и регулярный осмотр, если пациенты принимают данный препарат.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил stulout в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь