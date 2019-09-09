Врачи подсказали, как распознать симптомы инфаркта

Ученые, представляющие Школу общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе (США), назвали ранний симптом развития инфаркта, который может произойти в ближайшем будущем.Речь идет о быстрой утомляемости, сигнализирующей о проблемах с сердцем.Во время исследования специалисты воспользовались формулой, позволяющей рассчитать десятилетний риск возникновения инфаркта или инсульта у 625 добровольцев, в возрасте 68 лет. Участникам проекта необходимо было медленно прогуляться около пяти минут на беговой дорожке при скорости 2,4 километра в час. После теста, определив «уровень утомляемости», научные сотрудники обнаружили, что у людей, имеющих более высокие риски к сердечно-сосудистым заболеваниям, наблюдалась быстрая усталость. На повышенную утомляемость чаще всего жаловались и те участники, кто страдал от ожирения и высокого кровяного давления.По словам доцента старшего автора научной работы, доцента кафедры эпидемиологии американской Школы общественного здравоохранения, Дженнифер Шрак, результаты исследования показали, что одним из факторов высокого риска проблем с сердечно-сосудистой системой является высокая утомляемость. Важно учитывать этот факт и помнить, что быстрая усталость может быть сигналом о нарушениях работы сердца.Ученые рекомендуют для профилактики инфаркта и инсульта вести правильный образ жизни, сбалансировано и полноценно питаться, не увлекаться жирной и жареной пищей, употреблять больше овощей, фруктов, злаков, а также не забывать об умеренной физической активности. При соблюдении этих правил усталость будет меньшей, а риск возникновения ишемических заболеваний — ниже.