Назван ряд продуктов, богатых коллагеном

Коллаген нужен для нашей кожи. Благодаря ему она выглядит молодой и остается упругой.

Часто мы, женщины, начинаем его искать в составе кремов против морщин. Но молекулы коллагена, которые в них содержатся, не могут проникнуть в дерму из-за своей величины. О том, что такое коллаген, и где его искать, рассказала диетолог Светлана Фус.

Что такое коллаген?

Это белок, составляющий основу ткани организма, который обеспечивает её прочность и эластичность. А основной источник белка — еда. Поэтому вещества, из которых коллаген образуется, можно получать с едой.

Для синтеза коллагена необходимы:

Белок: мясо, рыба, бобовые, молочные продукты.
Сера: яичный желток, крупы, бобовые.
Медь: крупы, бобовые, морепродукты.
Цинк: ростки пшеницы, орехи, семечки.
Кремний: крупы, бобовые, овощи, морские водоросли.
Витамин С: киви, цитрусовые, черника, черная смородина и другие ягоды.
Железо: нежирное мясо, язык, печень, гречка, зеленые яблоки.

Употребляй эти продукты, и твоя кожа будет дольше оставаться молодой и упругой.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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