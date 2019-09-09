Назван ряд продуктов, богатых коллагеном

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Коллаген нужен для нашей кожи. Благодаря ему она выглядит молодой и остается упругой.Часто мы, женщины, начинаем его искать в составе кремов против морщин. Но молекулы коллагена, которые в них содержатся, не могут проникнуть в дерму из-за своей величины. О том, что такое коллаген, и где его искать, рассказала диетолог Светлана Фус.Что такое коллаген?Это белок, составляющий основу ткани организма, который обеспечивает её прочность и эластичность. А основной источник белка — еда. Поэтому вещества, из которых коллаген образуется, можно получать с едой.Для синтеза коллагена необходимы:Белок: мясо, рыба, бобовые, молочные продукты.Сера: яичный желток, крупы, бобовые.Медь: крупы, бобовые, морепродукты.Цинк: ростки пшеницы, орехи, семечки.Кремний: крупы, бобовые, овощи, морские водоросли.Витамин С: киви, цитрусовые, черника, черная смородина и другие ягоды.Железо: нежирное мясо, язык, печень, гречка, зеленые яблоки.Употребляй эти продукты, и твоя кожа будет дольше оставаться молодой и упругой.